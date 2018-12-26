(Görüntülü) Erzincan’da fırtına nedeniyle kalp hastası 5 saatte kurtarıldı

Coşkun MENEK ERZİNCAN, () Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyl yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (58) İl Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkili olan kar yağışı Erzincan?da özellikle yüksek kesimlerdeki köy yollarını kapattı. Kent genelinde 42 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün gece Refahiye ilçesi Kandil köyünde bir kişinin rahatsızlandığı haberinin gelmesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünde yaşayan kalp hastası Ali Bozkurt'a ulaşmak için büyük bir mücadele veren ekipler, 5 saatlik bir çalışmanın ardından köye ulaştı. Açılan köy yolunun fırtına nedeniyle tekrar kapanmasına rağmen yolu birkaç kez açan ekipler, 112 sağlık görevlileri ile birlikte hastaya ulaştı. Bozkurt?a, ilk müdahale ambulans içinde yapılarak Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.