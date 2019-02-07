(Görüntülü) Eroğlu: Irak'ta su israfı var, ortak çalışma yapacağız

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - IRAK Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ın su sorununun giderilmesi için Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacaklarını söyledi. Afyonkarahisar'a bir dizi ziyarette bulunmak için gelen Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Eroğlu'na ziyaretinde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek ve teşkilat mensupları eşlik etti. Eroğlu ve beraberindekiler, Başkan Çoban tarafından karşılandı. 'CUMHURBAŞKANIMIZA SUNUM YAPACAĞIZ ' Ziyaret öncesi gazetelere açıklama yapan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Irak Özel Temsilcisi atanmasının ardından yaptığı çalışmaları anlattı. Irak'ta su israfının söz konusu olduğunu, bu konularla ilgili bütün kurumlarda toplantı yaptıklarını belirten Eroğlu, "Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapacağım. Daha sonra Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacağız. Biz su konusunda öyle teknolojiler geliştirdik ki dünyada ilk 3'e giriyoruz. Şu anda dünyanın en büyük barajlarını yaptık. En ileri içme suyu, atık su arıtma tesisleri ve sulama alanları, barajlar ve göletler yaptık. Bu konuda büyük tecrübemiz var. Dost, kardeş ülke Irak'a bu tecrübelerimizi aktaracağız. Bunun için bir bedel almayacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatına göre Irak'a hareket edeceğiz" dedi.