(Görüntülü) ERKEN HASAT SOĞUK SIKIM SIZMA ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ DENEYLE KANITLANDI

ERKEN HASAT SOĞUK SIKIM SIZMA ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ DENEYLE KANITLANDI BUTİK Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, deney hayvanlarında yapılan çalışmada, erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağının erken yaşlarda içilmesinin öğrenme kabiliyetini artırdığı ve belleği güçlendirdiğinin ortaya çıktığını bildirdi. Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nde deney hayvanlarında yapılan çalışmayla, Anadolu'da yetişen erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağının beyin gelişimine etkisinin araştırıldığını söyledi. 3 haftalık 27 deney faresinin gruplandırıldığı deneyde, birinci gruba yüksek fruktozlu erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağı, ikinci gruba erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağı, üçüncü gruba riviera zeytinyağı içirildiğini belirten Totoş, 8 haftalık çalışma süresince deneklere günde 1 mililitre yüksek polifenollü erken hasat sızma zeytinyağı verildiğini kaydetti. Totoş, bu çalışmanın ardından deneklerin 5 günlük öğrenme ve belleklerinin test edildiği labirent testlerine tabi tutulduğunu söyledi. Totoş, deney sonucunda, erken hasat soğuk sıkım sızma zeytinyağının öğrenme ve belleği arttırdığı, kaygı bozukluğunu ise azalttığının görüldüğünü belirterek, bu özellikteki bir zeytinyağının fruktozlu gıdanın sebep olduğu öğrenme, bellek ve kaygı bozukluklularını da engellediğinin gözlendiğini ifade etti. Deneyin denekler üzerinde kilo alımına sebep olmadığına işaret eden Totoş, bu sonuçların yüksek polifenollü zeytinyağının çocukların beyin gelişimini olumlu etkileyebileceğini gösterdiğinin altını çizdi. BİLİM İNSANLARIN DESTEĞİYLE, PAZAR 2 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR Yeni bir imajla dünya piyasasına markalaşarak zeytinyağı satmak zorunda olduklarını kaydeden Totoş, Bunu bildiğimiz için Türk bilim insanlarından destek istedik. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, bahçe bitkileri açısından bize çok büyük destek sağladı. Ama diğer bilim alanlarında çok desteklerimiz yoktu. Şimdi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Fizyoloji Profesörü Nazan Uysal Harzadın'ın yaptığı çalışma bitti. Sonuçlar çok çarpıcı. Bizim bunun üzerinden dünyaya açılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye, ürettiği zeytinyağının yüzde 10'unu bu kaliteye çekse, oluşacak fiyat 2 milyar doları bulabilecek. Bunu yapabilmemiz için bilim insanlarının çalışmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bunların belgelenmesi lazım diye konuştu. DENEY, YÜKSEK POLİFENOLLÜ ZEYTİNYAĞININ ŞEKERİN OLUMSUZLUĞUNU ORTADAN KALDIRDIĞINI İSPATLADI Totoş, Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki çalışmanın zeytinyağı sektöründe tarihi bir dönüm noktası olduğunu savunarak, şöyle konuştu Bu çalışma, sabahları içirilen yüksek polifenollü zeytinyağının, çocuğun şeker zengini besinle beslense bile 'şekerin öğrenme yetisi' üzerindeki baskısını ortadan kaldırdığını ortaya çıkardı. Yani karbonhidrat zengin beslenen bir çocuğun öğrenmesinin diğerlerinden daha güç olduğunu bilim dünyası biliyor. Bunu ortadan kaldırdığını da fizyoloji profesörü Nazan Uysal Harzadın'ın çalışması bize gösterdi. Ayrıca tip 2 şeker hastalarında kilo alımı çok dikkat çekicidir. Bu konuda da kilo bu yağların kilo alımını yavaşlattığı yönünde bulgular var. Bu çalışma bu yüzden bizim için çok önemli. Bu çalışmaların gelişmesiyle Türk zeytinyağı, hatta Türk tarımı nitelikli pazara ürün yapabilir ve markalaşabilir. Çünkü Anadolu çok özel değerlere sahip bir coğrafya. Görüntü Dökümü ------------------------ -Zeytinlerin ayıklanmasından görüntü -Ayıklanan zeytinlerin sıkım makinesine hazır hale getirilmesi -Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş'un açıklaması -Sıkılan zeytinlerden çıkan yağın çeşmeden akması (Haber-Kamera Burak Alper KUŞ YATAĞAN (Muğla) () (Tür: Yurt)