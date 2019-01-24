Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can?ın Bursa'da yaşayan ağabeyi Ömer Can, evinde ölü bulundu.
Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Bahçelievler mahallesindeki evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Ömer Can'ın, yalnız yaşadığı öğrenildi. Eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Erkan Can'ın ağabeyi hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can?ın Bursa'da yaşayan ağabeyi Ömer Can, evinde ölü bulundu. Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Bahçelievler mahallesindeki evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Ömer Can'ın, yalnız yaşadığı öğrenildi....
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can?ın Bursa'da yaşayan ağabeyi Ömer Can, evinde ölü bulundu.
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