(Görüntülü) Erkan Can'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can?ın Bursa'da yaşayan ağabeyi  Ömer Can, evinde ölü bulundu.  Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Bahçelievler mahallesindeki evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Ömer Can'ın, yalnız yaşadığı öğrenildi....

(Görüntülü) Erkan Can'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can?ın Bursa'da yaşayan ağabeyi  Ömer Can, evinde ölü bulundu. 
Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Bahçelievler mahallesindeki evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Ömer Can'ın, yalnız yaşadığı öğrenildi. Eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder