(Görüntülü) Erdoğan Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor

(Görüntülü) Erdoğan Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor

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