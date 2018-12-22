(Görüntülü) Erdoğan, TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda konuştu (3)

Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma, hayata geçirme vazifesini sizlere emanet ediyorum. Bize doğruluktan şaşmamayı, ibadetten geri durmamayı tavsiye eden ecdadımıza kulak verin. Cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak bugünkü seviyesine getirdik" dedi. "Coğrafyamızda, ötesinde başı sıkışan herkes dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en zengin ülkeleri sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken biz soframızı milyonlarcası ile paylaşıyoruz. Irkçılık, İslam nefreti gibi hastalıklar hızla yayılırken biz yaratılanı severiz yaradandan ötürü diyerek yola devam ediyoruz. Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu.