(Görüntülü) ERDOĞAN, TARİHİ ÇINARALTI ÇAY BAHÇESİ'NDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ(Aktüel Görüntüler)

(Görüntülü) ERDOĞAN, TARİHİ ÇINARALTI ÇAY BAHÇESİ'NDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ(Aktüel Görüntüler)

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