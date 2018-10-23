(Görüntülü) Erdoğan (MHP ile yerelde ittifak) Madem biz yolumuza diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz - 2

(Görüntülü) Erdoğan (MHP ile yerelde ittifak) Madem biz yolumuza diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz - 2

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