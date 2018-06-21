(Görüntülü) Erdoğan'ın uçağının inişi öncesi 3. Havalimanı havadan fotoğraflandı

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da 3. havalimanı büyük oranda tamamlandı. Havalimanına ilk uçak inecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Gaziantep dönüşü saat 20.30 sıralarında yeni havalimanına inecek. İlk iniş öncesi havalimanındaki son durum havadan fotoğraflandı. Başbakan Yıldırım ve bakanların da bulunduğu uçağın, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde olan birinci piste inmesi planlanıyor. Tarihi iniş için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren Turkish Ground Service (TGS) yer hizmetleri ekibinden bir grup çalışan İstanbul Yeni Havalimanı'na aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının meydana inmesinin ardından geleneksel olarak su takısı ile karşılanması planlanıyor. Tüm etapların tamamlanması ile yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul 3. Havalimanı, günde 3 bin 500 uçağa hizmet verme ve aynı anda havalimanında 454 uçak park kapasitesine sahip. Terminal binasına Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı. Son hazırlıkların tamamlandığı havalimanında Cumhurbaşkanını bekleyiş başladı.