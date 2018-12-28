(Görüntülü) Erdoğan'ı Binali Yıldırım karşıladı

Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ - Akın ÇELİKTAŞ, İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ı cuma namazı için geldiği Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım karşıladı.





Kısıklı'daki konutundan saat 13.30 sıralarında çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal karşıladı.



Ayaküstü kısa bir sohbetin ardından Erdoğan ve beraberindekiler Cuma namazını kılmak üzere camiye girdi.



