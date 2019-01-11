(Görüntülü) Erdoğan, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze namazına katıldı

(Görüntülü) Erdoğan, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze namazına katıldı

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