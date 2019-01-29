(Görüntülü) Erciyes'te, kayak pistinde evlenme teklifi

KAYSERİ, () - SİVAS'ta görevli astsubay Cihat Şahin (27), tatil yaptıkları Erciyes Kayak Merkezi'ndeki kayak pistinde, 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açtırarak, sevgilisi öğretmen Buket Özcan'a (26) evlilik teklifinde bulundu.



Buket Özcan ile 5 yıldır sevgili olan Cihat Şahin, evlilik yolunda ilk adımı atmak için Erciyes'te tatil planladı. Sivas'ta görevli astsubay Cihat Şahin ile Gaziantep'te öğretmenlik yapan Buket Özcan, Kayseri'de buluştu. Kayak kıyafetleri ile piste çıkan çift, önce kayak yaptı. Bu sırada Cihat Şahin, kayak pistinde sevgilisi Buket Özcan'a, 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açtırarak, yüzükle evlenme teklifinde bulundu. Özcan'ın teklifi kabul etmesi üzerine çift, tatilcilerin alkışları arasında dans etti.