(Görüntülü) Erciş Avcılar Derneği yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

VAN'ın Erciş ilçesinde Avcılar Derneği üyeleri yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı. Erciş'te etkili olan kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Birçok kuş türü ve yaban hayvanının yaşadığı bölgede don olunca, Erciş Avcılar Derneği Başkanı Sami Demir ve üyeler harekete geçti. Dernek üyeleri topladıkları yem ve yiyecekleri yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere bıraktı. Dernek Başkanı Sami Demir, Erciş'te kış aylarının yağışlı ve soğuk geçtiğini belirterek, "Biz dernek olarak her yıl düzenli olarak kış aylarında doğaya ekmek ve yem bırakıyoruz. Özellikle bu yıl çok çetin bir kış geçiriyoruz. Canlıların bulunduğu yerlere geldiğimizde bazen 1 metreye yaklaşan kar kalınlığının olduğunu düşünürsek bu canlıların yiyecek bulmalarının ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliriz. Üyelerimizle birlikte doğal hayatı hem korumak hem de bizden sonraki nesillerimize sürdürülebilir bir doğa bırakmak için bu tür çalışmaları yapıyoruz" dedi.

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