(Görüntülü) Ercengiz Burdur Gölü'nün siyaseti yok

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, son günlerde gündemde olan Burdur Gölü'nün kurumasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Burdur Gölü'nün siyaseti yok dedi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyeye ait Bimtaş Göl Tesisleri'nde başkan yardımcıları Hasan Duygulu ve Serdar Başgül ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Burdur Gölü'ndeki çekilmenin son 3, 5 ya da 6 ayda olan bir durum olmadığını söyleyen Başkan Ercengiz, 857 koduna ulaştığı 1971 yılından bugüne kadar dikeyde 20 metreye yakın bir çekilmeyle su hacminin yarısına yaklaşan bir kayıpla maalesef Burdur Gölü'nü kaybettiğimizi ifade ediyorum dedi. Başkan Ercengiz, 4.5 yıllık belediye başkanlığı döneminde bu işin siyasetinin olmaması gerektiğini vurguladığını belirterek, Görev sürem içerisinde 5 yıllık yönetim planları içerisinde Burdur Belediyesi'ne düşen görevleri yerine getirmek üzere çalışma arkadaşlarımız, ekibimiz ve tüm kamuoyuyla birlikte Burdur Gölü için bazı şeyleri yapmaya ve başarmaya gayret gösterdik. Burdur Gölü'nde iki temel sorun var. Birisi gölü besleyen kaynakların her geçen gün azalması hatta yok olması, diğer tarafta da Burdur Gölü'nün gelişiminin azalmasına bağlı olarak tuzluluğunun artması, Burdur Gölü'ne dökülen evsel ya da sanayi atıklarının kontrolsüz şekilde bırakılması ve muhtelif noktalarda ileri biyolojik arıtmayla göle deşarjın en temiz haliyle bırakılması olarak özetlenilebilir. Burdur Gölü'nü besleyen kaynaklar üzerinde 19 adet su tutma yapısı ile Burdur Gölü'ne ulaşan yaklaşık 200 hektometreküp suyun neredeyse hiç birisi Burdur Gölü'ne ulaşamıyor, temel nedenlerden birisi bu. Evet buharlaşma mevcut. Buharlaşma göl var olduğu günden bu yana mevcut. Dönemsel olarak yağışlar artıyor, azalıyor. Burdur Gölü'ndeki çekilmenin temel nedeni Burdur Gölü'ne kavuşturamadığımız su ve Burdur Gölü tabanından sondajlarla çekilen su olarak gösteriliyor bilim insanları tarafından dedi. Başkan Ercengiz, şöyle devam etti Burdur Gölü'nün siyaseti yok, Burdur Gölü, Burdur var olmadan öncede vardı, bizlerden önce de vardı, inşallah bizlerden sonra da var olacak. Bizim bu göle bir borcumuz var. Refleks olarak geliştirdiğimiz 'sen şunu yaptın, ben bunu yaptım, sen şunu yapsaydın'dan öte sonuca bakmanın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sonuca baktığımızda Burdur Gölü'ndeki çekilme ciddi anlamda son 10 yılda logaritmik olarak arttı. Çiftçileri ve hayvancılık yapanları daha az su çeken bitkilerin üretilmesine yönlendirmek ve hatta artan maliyetler de göz önünde bulundurularak bölge hayvancılığına devlet tarafından kuru yem desteğinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle buradan başlamamız gerekiyor. Burdur Gölü'nü hep beraber kurtarmayı dileyen Başkan Ercengiz, Burdur yeteri kadar her anlamda vakit kaybetti. Kayıkçı kavgasını bırakıp Burdur'un geleceğini hep birlikte planlamalıyız. Burdur Gölü'nün kuruması birçok hastalığı ve çevre felaketini beraberinde getirecek dedi.