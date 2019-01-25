(Görüntülü) Erbaa'da 150 yataklı hastane inşaatında sona gelindi

Tokat?ın Erbaa ilçesinde 2016 yılında yapımına başlanan 150 yatak kapasiteli devlet hastanesinin yüzde 95?i tamamlandı. Hastanenin Mart ayı ortalarında açılması planlanıyor.

Yavuz Sultan Selim Mahallesinde 2016 yılında 41 Milyon 250 bin lira bedelle yapımına başlanan Erbaa Devlet Hastanesinde sona yaklaşıldı. 150 yataklı, 250 rezerv yatak kapasiteli hastanenin yüzde 95?lik bölümü tamamlandı. İçme suyu, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz altyapısı da tamamlanan hastanenin Mart ayı ortalarında hizmete başlayacağı belirtildi.

Hastanenin geçici kabulünün yapıldığını belirten Erbaa Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Baş İnşallah bizim niyetimiz Mart?ın sonuna kadar taşınmak. Bunun için de maddi kaynaklar bakanlık tarafından sağlandı. Sadece malzeme, mobilya ve tıbbi aletler konusunda firmalarla görüşmelerimiz devam etmekte. Bu görüşmelerimizi de en yakın zamanda bir hafta, 10 gün içerisinde tamamlayacağız. Bu görüşmelerden sonra, bu malzemelerin hastanemize taşınması ve hastanemize yerleştirilmesi safhası var. Bu da yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde olacak inşallah dedi.

Hastanenin bulunduğu noktada altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ise Burada yeni bir imar planı uyguluyoruz. Yeni bir altyapı çalışması yapıyoruz. Kanalizasyon altyapımız, su altyapımız, elektrik altyapısı, doğalgaz altyapısı tamamlanmış durumda. Hastanemizle koordineli haldeyiz. Taşınmasıyla beraber vatandaşlarımızın hastaneyi daha iyi, daha konforlu kullanması için hem minibüs hatları, hem yolun kaplanması ve diğer eksiklerin tamamlanması eş güdüm halinde hastanemiz açıldığında belediye hizmetleri burada tamamıyla bitmiş olacak diye konuştu.