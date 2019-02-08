(Görüntülü) Enkazdan kurtarılma anında havadan çekilen görüntüler

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,() KARTAL'da  enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Enkazdan bir kişi canlı...

(Görüntülü) Enkazdan kurtarılma anında havadan çekilen görüntüler

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,() KARTAL'da  enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Enkazdan bir kişi canlı olarak kurtarılırken, o anlar havadan görüntülendi. 

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