(Görüntülü) ENİS BERBEROĞLU'NA TAHLİYE KARARI ARŞİV

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul İstinaf Mahkemesi'nin MİT TIR'ları davasında Enis Berberoğlu'na, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı. Daire, onama kararı ile birlikte Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi.



MİT TIR'ları davasından tutuklu yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tahliye edildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul İstinaf Mahkemesi'nin, “Devletin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdiği Enis Berberoğlu'nun cezasını onadı. Daire, kararla birlikte Berberoğlu'nun tahliyesine hükmetti.





DAVANIN GEÇMİŞİ



Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ileterek yayınlattığı gerekçesi ile, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Berberoğlu karar ile birlikte tutuklanmıştı.



14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldırarak yeni hüküm kurdu. 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı.



Berberoğlu'nun avukatları bu cezayı Yargıtay'a taşımışlardı.