(Görüntülü) Engelli çiftler, ilk kez gelinlik ve damatlık giydi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () DENİZLİ'de daha önce evlenen ancak düğün yapamayan engelli çiftler düzenlenen etkinlikte ilk kez gelinlik ve damatlık giyme heyecanı yaşadı. Merkezefendi Belediyesi, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde kursiyer olan engelli çiftler, Abdullah Sevgi Yorulmaz ile Salih Zehra Cura'nın gelinlik ve damatlık giyme hayalini gerçekleştirmek için temsili düğün organize etti. Süslenerek gelin arabası yapılan minibüsle Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen çiftler, davul ve zurnalar eşliğinde karşılandı. Düğün atmosferini yaşayan çiftler, katılımcılardan yoğun alkış aldı. Engelli Derneği üyelerinin yalnız bırakmadığı çiftlere, AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, takı ve düğün seti hediye etti. Çiftler daha sonra süslenen minibüsler konvoy halinde fotoğraflarının çekileceği İncilipınar Parkı'na hareket etti. Belediye Başkan Muhammet Subaşıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, "Çiftlerimiz çeşitli nedenlerden dolayı yaptıkları evliliklerde gelinlik ve damatlık giyememişler. Bizde onların bu hayalini gerçekleştirmek istedik. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek çok anlamlıydı. Bizim için onları mutlu etmenin tarifi açıklanamayacak kadar çok" dedi. Engelli çiftlerden Zehra Cura daha önce gelinlik giymemesinin içinde hep eksiklik olarak kaldığını ifade ederek, "8 yıl önce evlendik. O zamanlar imkansızlıklar nedeniyle ne düğün yaptık ne de gelinlik giydik. Bugün çok mutluyum. Bugün bizim ikinci baharımız oldu" diye konuştu. Salih Cura ise, kendilerine bu anı yaşatanlara teşekkür etti.