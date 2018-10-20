(Görüntülü) Engelli bireylere aşçı yardımcılığı kursu

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli),() - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ile İŞKUR ortaklığında engelli bireylerin eğitimine yönelik açılan aşçılık kursu sayesinde, engelli öğrenciler Aşçı Yardımcısı Sertifikası alarak iş bulabilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, İŞKUR ile ortaklık kurarak örnek bir projeye imza attı. Yapılan anlaşma çerçevesinde haftanın 3 günü aşçılık kursu alan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, kursun sonunda İŞKUR'dan Aşçı Yardımcılığı sertifikası alacak. Aldıkları sertifika ile işe girip çalışma imkanı sağlanan öğrenciler de bu sebeple büyük mutluluk yaşıyor. Şu anda 25 öğrencinin aldığı Aşçılık derslerinin, ilk grubun sertifikalarını almasının ardından Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 90 öğrenciye de verilmesi planlanıyor. 'YANLIZ KALDIKLARINDA YAPABİLECEKLERİ YEMEKLERİ ÖĞRETİYORUZ' Sınıfın mutfak şefi Emel Ulukut, 17-35 yaş arasındaki zihinsel engelli öğrencilerimizi mutfak ortamında öğrenebilecekleri ya da yalnız kaldıklarında yapabilecekleri yemekleri öğretmeye çalışıyoruz burada. Burada hem hamur yoğuruyorlar, hamur yoğurarak kas becerilerini çalıştırıyorlar. Örneğin tek başlarına kaldıkları zaman yapabilecekleri şeyleri gösteriyoruz biz onlara aynı zamanda İŞKUR ile yaptığımız anlaşma sayesinde buradan sertifika alarak herhangi bir boşluk açıldığı zaman buradaki öğrencilerimiz herhangi bir yerde çalışabiliyor. Burası huzurlu bir ortam bu atölyede çocuklar motive oluyorlar. Kendi hayatlarında yaşamış oldukları problemler veya sorunlar varsa burada yaptıkları işlerle ve ürünlerle onları unutup mutlu oluyorlar. Aynı zamanda biz öğrencilerimizi boş bırakmıyoruz mesela yemek aralarında çocuklarımıza yemek dağıtmayı ve servis yapmayı da gösteriyoruz böylelikle arkadaşlarına yemek servis ederek kendileri de mutlu olmuş oluyorlar dedi. 'HAFTANIN 3 GÜNÜ EĞİTİM ALIYORUM' Kursa katılan öğrencilerden İbrahim Yaşar, Haftanın 3 günü buraya geliyorum mutfak eğitimi alıyorum. Kek, börek kurabiye gibi şeyler yapıyoruz. Temizlik de yapıyoruz, burada vakit geçirdiğimiz için mutluyuz dedi. Eğitimin ardından işe girmek istediğini söyleyen Alihan Arslan, Buraya gelerek pasta, kek, börek gibi şeyler yapıyoruz. Birçok yemeği yapmayı öğrendik eve gittiğimiz zaman evde de uyguluyoruz öğrendiklerimizi. Evde anneme makarna ve çorba yaptım çok sevindi. Burada eğitim aldıktan sonra sertifikayla işe girmek istiyorum. şeklinde konuştu. Eve gittiğinde eğitimde öğrendikleri yemekleri yaptığını söyleyen Betül Önder, Burada pasta falan yapmayı öğreniyoruz. Öğretmenlerimiz bize nasıl yapıldığını gösteriyor. Hamur yoğuruyoruz, kek yapıyoruz burada öğrendiklerimizi eve gittiğimiz zaman orada da uyguluyorum. Mutfağa girip anneme yardım ediyorum günlerim bu şekilde geçiyor ifadelerini kullandı.