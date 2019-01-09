(Görüntülü) Engelli aracını çalınmasın diye balkonuna zincirledi

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta engelli Muharrem Kaygısız (45) çalıştığı İl Özel İdare'nin hediye ettiği elektrikli engelli aracını, çalınmasından korktuğu için birinci kattaki evinin balkonundan sarkıttığı 6 metrelik zincirle bağladı.



Kent merkezinde yalnız yaşayan Muharrem Kaygısız, 3 yaşında menenjit hastalığı geçirdi. Hastalık sonrası yürümekte zorluk çekmeye Kaygısız, engelli kadrosundan Tokat İl Özel İdaresi'nde çalışmaya başladı. Kurum, Kaygısız’a elektrikli engelli aracı hediye etti. Kaygısız, işe gelip giderken de kullandığı engelli aracını, apartman dairesinde oturduğu için koyacak yer bulamadı. Aracının çalınmasından korkan Kaygısız, ilginç bir yöntem geliştirdi. Aracını, birinci kattaki evinin balkonundan sarkıttığı 6 metrelik zincir ile bağlayarak, hırsızlara karşı önlem aldı.



Apartmanda uygun yer olmadığı için aracı dışarıya bıraktığını ve çalınmasından korktuğu için de zincirlediğini anlatan Muharrem Kaygısız, ''İl Özel İdare, engelli olduğum için araba hediye etti. Verenden Allah razı olsun. Çalarlar diye korktum. Altı metre zincir aldım, bağladım. Hayatımda ilk defa motorum oldu. İl Özel İdaresi'ne teşekkür ederim. Görenler hayret ediyorlar. 'Neden bağladın' diyorlar" dedi. Engellilere karşı daha saygılı olunmasını istediklerini ifade eden Kaygısız, "Büyük araçlarla engellilerin üzerlerine geliyorlar, hiç yardımcı olmuyorlar. Özellikle engelli yollarında araçlar park ediliyor. Biz de geçemiyoruz" diye konuştu.

