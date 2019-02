(Görüntülü) Emniyet müdürü, mahalle mahalle gezip uyuşturucunun zararlarını anlatıyor

ZONGULDAK Emniyet Müdürü Metin Turanlı, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak amacıyla 'Çay, şeker bizden, misafirlik sizden' sloganıyla başlatılan 'Narkorehber' projesi kapsamında her akşam bir kahvehaneye gidip, uyuşturucunun zararları ile bağımlılıkla mücadele ve ihbar yöntemlerini anlatıyor. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ile Yeşilay'ın desteğiyle 19 mahallede, 'Çay, şeker bizden, misafirlik sizden' sloganıyla 'Narkorehber' projesi başlattı. Proje kapsamında Emniyet Müdürü Metin Turanlı, beraberinde narkotik polisleri ve ilgili kurum müdürleri ile her akşam farklı bir mahalledeki kahvehaneye konuk oluyor. Emniyet Müdürü Turanlı, uyuşturucunun zararlarını, bağımlılıkla mücadele yöntemlerini ve ihbar şekillerini anlatıyor. İlki Rat Mahallesi'ndeki kahvehanede yapılan toplantı İnağzı Mahallesi'ndeki kahvehanede devam etti. Saat 20.00'da başlayan toplantıya gençler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Emniyet Müdürü Turanlı, bağımlılık, uyuşturucu, alkol ile mücadele konusunda halkı bilinçlendirdiklerini belirterek, bu tür çalışmaları arttıracaklarını söyledi. Vatandaşlara kendilerine nasıl ulaşabileceklerini, neler yapabilceklerini anlatıp, iletişim kanallarını tanıtan Turanlı, "Fırsatlar var ve bu fırsatları size anlatmaya geldik. Vaktinizi alacağız ama kimseyi yormayacağız. Bu şehir uyuyor. Ben diyorum ki bu şehir uyumasın. Bugünlerde sürekli dolaşacağız, sürekli konuşacağız. Bundan yorulan olursa gelmesin. Küssün. Ben dolacağım, konuşacağım. Uyumayın diye projemiz var. Uyuyan benim düşmanımdır. Çok güçlü bir devlet varken siz bunların farkında olun diyoruz. Daha da ileri taşımak için bizleri zorlayın" dedi. SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür Vekili komiser Sinan Cevher de 'Zonguldak narkorehber' adlı sunum gerçekleştirdi. Uyuşturucu maddelerin zararlarını anlatan komiser Cevher, şöyle dedi: "Satılan ve alınan her uyuşturucu madde, aslında devletimize, milletimize birer mermi, silah olarak geri dönüyor. Terör örgütlerinin en önemli ekonomik kaynağı uyuşturucudur. Sizde bu konuda mahallenizi kontrol altına alın ve bu tür uyuşturucu kullanımı ve ticareti tespit ettiğinizde müdahale etmeyin. Jandarma veya polisi arayın. Onlar gerekeni yapsın. Bu konuda polisi hemen çağırmak için geliştirilen 'uyuma' projesi var. Telefonunuza bu programı indirdikten sonra çalıştırdığınızda polise ihbar düşüyor ve en yakın ekip oraya gönderiliyor." Program sonunda Toplum Destekli Polis Şubesi polisleri, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirme yaparken, Asayiş Şubesi polisleri de 2018 yılında yaşanan olayların istatistiklerini paylaştı. Program, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

