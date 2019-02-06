(Görüntülü)  Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın sürücülere yaya güvenliğini anlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu yılın Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle, Türkiye genelinde yaya güvenliği konusunda farkındalık çalışmaları başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü?nün, bugün başlattığı ve yıl boyu devam etmesi planlanan kampanya kapsamında, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği , araç sürücülerine uyarılarda bulunup, broşürler dağıttı. Hüseyin Aşkın, geçen yıl Türkiye genelindeki trafik kazalarında yüzde 6?lık bir azalma olduğunu, bu rakamın İzmir özelinde ise yüzde 21 olduğunu belirtti.

Her yıl meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 1700 yayayın hayatını kaybettiği Türkiye?de, geçen yıl ekim ayında Karayolları Trafik Kanunu?nun bazı maddelerinde düzenlemeye gidildi. Yaya güvenliğini ön plana çıkaran düzenlemeler kapsamında, yaya ve okul geçitlerinden geçecek olan sürücülerin, geçitlere yaklaşırken durması ve yolun karşısına geçecek olan yayaların ilk geçiş hakkına sahip olması zorunluluğu getirildi. Yapılan düzenlemeler sonrasında, Emniyet Genel Müdürlüğü de 2019 yılını, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla, yaya öncelikli trafik yılı ilan etti ve ülke genelinde bir takım çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü de yıl boyu sürmesi planlanan kampanya açtı. Bugün saat 12.00?de, Halit Ziya Bulvarı?nda başlayan kampanyada bir araya gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve İzmir Emniyet Müdürlüğü?ne bağlı çok sayıda polis şefi, araç sürücülerini durdurup çeşitli uyarılar ve hatırlatmalarda bulundu. Ayrıca araç sürücülerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler de dağıtıldı. Alsancak Salih İşgören İlkokulu öğrencileri de ellerinde pankart ve dövizlerle gelerek, sürücülerle konuştu. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, geçen yıl Türkiye genelindeki trafik kazalarında yüzde 6?lık bir azalma olduğunu, bu rakamın İzmirde ise yüzde 21 olduğunu belirterek, Güzel İzmirimizde trafik konusunu önemseyenler olarak bir araya geldik. Bütün ülkemizde olduğu gibi İzmir?de de maalesef trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız oluyor. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanyayla bunun önüne geçmek için çalışıyoruz. Umarım bunun meyvelerini alırız dedi.