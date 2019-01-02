(Görüntülü) Emniyet Müdürü Ak: Hedefimiz Bursa'yı dünyanın en güvenilir şehri yapmak

BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 2018 yılında Bursa'da emniyet açısından genel durumuna yönelik değerlendirme yaptı. Bursa'nın dünyada 'En Güvenli Şehirler' listesinde 14'üncü sırada yer aldığını belirten Osman Ak, hedeflerinin birinci sıraya taşımak olduğunu söyledi.İl Emniyet Müdürlüğü'nde motosikletli polislerin kullanımı için yeni alınan 20 motosiklet ve 3 otomobilin hizmete alınması için düzenlenen törende, emniyet protokolü, basın mensupları ile bir araya geldi. Törende araçların kazasız belasız bir şekilde hizmet vermeleri için koç kurban edildi, okunan duaların ardından motosikletler polislere teslim edildi.Törenin ardından 2018 yılında, Bursa'da yaşanan suçlar hakkında istatistiki veriler paylaşan Osman Ak, kentin 'En Güvenli Şehirler' listesinde dünyada 14'üncü sırada yer aldığını belirtti. Hedeflerinin Bursa'yı dünyanın en güvenilir şehri yapmayı planladıklarını belirten Osman Ak, şöyle konuştu:"Bizim hedefimiz Bursa'yı hem terörle, hem asayiş hem, narkotik suçlarla mücadelede dünyanın en güvenli şehri yapmak. Geçtiğimiz yıl içerisinde arkadaşlarımız önemli başarılara imza attılar, güzel çalışmalarımız oldu. Suçla mücadelede önemli istatistiksel anlamda da kazanımlarımız oldu, bunlar yeterli mi, değil. 2017 yılı içerisinde 15 narkotik bağımlısı hayatını kaybetmiş, geçen yıl ise bu rakam 7'ye düştü. Hedefimiz sıfır olması. Trafik kazalarına baktığınız zaman 2017 yılında 69 vatandaşımız hayatını kaybetmişken, geçtiğimiz yıl 40 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti. Ölümlü trafik kazalarına baktığınız zaman 2017’de 50, 2018’de 40 kaza yaşandı. Bunlar çok önemli rakamlar. Mala karşı işlenen suçlarda 2017’ye nazaran yüzde 12 oranında iyileşme var" dedi.'FAİLİ MEÇHUL CİNAYET YOK'Bursa'da 2018 yılı içerisinde 59 cinayet işlendiğini söyleyen Ak, "59’unun da faillerini belirledik ve yakaladık. Faili meçhul hiçbir cinayet yok. Şu anda asayiş cinayet büromuz geçmiş yıllardan kalan, eskiden kalan o dosyaları açıp, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için yoğun mücadele veriyor. Birkaç tane de geçmiş yıllardan kalan faili meçhul cinayetleri aydınlattık. Bunlar başarılı çalışmalar oldu. Narkotik suçlarla mücadelede çalışmalarımız var. Geçtiğimiz yıl 6 bin 670 narkotik suçluyu yakaladık, biz ilimizde bağımlıların yüzde 99’unu biliyoruz. Yani ancak 6 bin 670 kişiden 840 tanesi tutuklandı. Bu konuda adliyemiz de diğer kurumlarımızla da uyumlu çalışma yapıyoruz. Bağımlıların tedavi edilmesi, rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması lazım. Bunun için de STK’larla güçlü çalışmalar yürütüyoruz, onda da çok önemli mesafe ka t ededeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.İLK 'SARI YELEKLİLER' BURSA'DA YAKALANDIGeçtiğimiz günlerde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda provokatif amaçlı kullanılacağı iddia edilen sarı yeleklerin ele geçirilmesi hakkında da bilgiler veren Osman Ak, "Terörle mücadelede anlatmaya gerek yok. Bursa ilklerin şehri. Bizim ilimizde gaybubet evleri dediğimiz FETÖ'nün son hücrelenme yapısına yaptığımız son operasyonumuzda sarı yeleklere rastladık. İlk bize nasip oldu. Bunun arkasından ne tür niyetin olduğu, nasıl bir provakatif faaliyetin olduğu ortaya çıktı, bunun da arkası gelecek. Bunu da değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.Bursa'da yaşayan Suriyeliler hakkında da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ak, "Suriyeliler başından beridir söylediğim gibi bizim misafirlerimiz. Misafirlik biraz uzadı ama onlar bizim baş tacımızdır" dedi.



