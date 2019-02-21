(Görüntülü) Emeklileri dolandıran tefecilik şebekesine operasyon: 5 gözaltı

Ankara'da, 'Emeklilere kredi çıkarmak için danışmanlık yapılır' şeklinde ilan asarak emeklileri dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs duraklarına ve kaldırımlara, 'Emeklilere kredi çıkarmak için danışmanlık yapılır' şeklinde ilanları yapıştırarak, kurdukları paravan şirket üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünün izine ulaştı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen iş yerine düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada, çok sayıda senet, müşterilere ait sözleşme, kimlik fotokopisi, pos cihazları ve kayıtların bulunduğu ajandalar ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, danışmanlık şirketi üzerinden tefecilik yapan şüphelilerin, genellikle emeklileri hedef aldığı, anlaşmalı oldukları mağazalardan telefon, tablet, bilgisayar ve mobilya gibi ürünleri satmış gibi göstererek vatandaşlara senet imzalattıkları saptandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.