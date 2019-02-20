(Görüntülü) Emeklilerden oluşan koronun konseri, ilgi gördü

Balıkesir?in Burhaniye ilçesinde, çeşitli meslek dallarından emeklilerin oluşturduğu 30 kişilik 'Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korusu?nun konseri ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde 50 yaşından sonra saz çalmaya ve şarkı söylemeye başlayan emeklilerin oluşturduğu koro, Reha Yurdakul Kültür Merkezi?nde konser verdi. Konseri, AK Partili Belediye Başkanı ve Adayı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve yaklaşık 300 sanatsever izledi. Ali Osman Çakır?ın şefliğini yaptığı koronun konserinde, ilk bölümde Uşşak makamından eserlere yer verildi. İkinci bölümde ise Nihavent şarkılar seslendirildi. Koro seslendirdiği 25 eserle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bazı eserlere dinleyiciler de eşlik etti. Koro üyeleri solo eserler de seslendirdi.

Konser sonunda Başkan Necdet Uysal, koro üyelerine teşekkür edip, Şef Ali Osman Çakır?a çiçek takdim etti. Gönül Dostları Musiki Derneği Başkanı Cavit Dede Şah da Başkan Necdet Uysal?a çiçek verdi.

Koronun amatörlerden oluştuğunu belirten Şef Ali Osman Çakır, Tamamı emekli olan arkadaşlarımızın pek çoğu 50 yaşından sonra şarkı söylemeyi ve saz çalmayı öğrendi. Bugüne kadar çok sayıda konser verdik. Konser sayımız 200?ü geçmiştir. Konserimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Konserlerimiz devam edecek dedi.