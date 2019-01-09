(Görüntülü) Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında evde mahsur kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir dairede, elektrikli ısıtıcının kablolarının alev almasıyla yangın çıktı. Büyüyen yangında evde mahsur kalan 21 yaşındaki Arda Beyazıt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İncilipınar Mahallesi 11953 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan, Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire Adile Beyazıt'a ait evin mutfağında, elektrikli ısıtıcının kablolarının alev almasıyla bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Adile Beyazıt'ın oğlu Arda Beyazıt, evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında, konutta mahsur kaldı. Apartmandan çıkan dumanları gören vatandaşlar yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ayrıca doğalgaz ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Evde mahsur kalan Arda Beyazıt'ı da kurtaran itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evin çatısı, mutfağı ve oturma odasında büyük hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Anne Adile Beyazıt, yangının mutfaktaki elektrikli ısıtıcıdan çıktığını belirterek, Yangını büyümeden söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Oğlum yangın nedeniyle panik yapınca evden çıkamamış. İtfaiyeciler oğlumu kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun dedi.