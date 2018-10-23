(Görüntülü) ELEKTRİK TRAFOSUNA ASILI KALAN KUMRUYU İTFAİYE KURTARDI

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesindeki bir elektrik trafosunun çatı katında, ayağında iple asılı olarak mahsur kalan kumru kuşunu, vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Bağlar Şeyh Şamil mahallesi, Cengizler caddesi üzerinde bulunan ve mahalleye elektrik enerjisinin verilmesini sağlayan trafonun çatı katında, ayağındaki iple asılı halde bir kumru kuşunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafonun arka tarafında asılı olarak mahsur kalan kumru kuşunu kurtarmak için çalışma başlattı. Trafo duvarına uzatmalı merdiven dayayan itfaiye erlerinden biri basamakları tırmanarak kuşun olduğu çatı katına ulaştı. Yanında getirdiği bıçakla ipi kesen itfaiye eri, kumru kuşunu aşağı indirdi. Daha sonra aşağıda da ayağına bağlı olan ipi kesen itfaiye erleri, kurtardıkları kumru kuşunu serbest bıraktı. Görüntü Dökümü ------------------------- İtfaiye erlerinin trafo duvarına merdiven dayaması İtfaiye erinin merdiven basamaklarını çıkması İtfaiye erinin bıçakla ipi keserek kuşu eliyle alması Aşağı inen itfaiye erinin kuşun ayağındaki ipi kesmesi Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Mehmet TÜRKDİYARBAKIR, ()-