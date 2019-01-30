(Görüntülü) ELAZIĞ'DA DOĞALGAZ PATLADI, 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ (YENİDEN)

(Görüntülü) ELAZIĞ'DA DOĞALGAZ PATLADI, 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ (YENİDEN)

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