(Görüntülü) Elazığ'da çocuklar kartonla kardan korundu

ELAZIĞ'da 2 çocuğun, yağan kardan korunmak için karton kutu kullanması ilginç görüntü oluşturdu. Kentte bu sabah başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentin Gazi Caddesi'nde 2 çocuk, karton kutu kullanarak kardan korunmaya çalıştı. Kentte diğer çocuklar da kar topu oynayarak zaman geçirdi.

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