(Görüntülü) (ek görüntüler) AVCILAR'DA MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

(Görüntülü) (ek görüntüler) AVCILAR'DA MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

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