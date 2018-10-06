(Görüntülü) (ek görüntü) SULTANGAZİ'DE POMPALI TÜFEKLİ MARKET SOYGUNU KAMERADA

(Görüntülü) (ek görüntü) SULTANGAZİ'DE POMPALI TÜFEKLİ MARKET SOYGUNU KAMERADA

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