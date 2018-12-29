(Görüntülü) (EK BİLGİLERLE) AVANAK AVNİ HEYKELİ BULUNDU; 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

(Görüntülü) (EK BİLGİLERLE) AVANAK AVNİ HEYKELİ BULUNDU; 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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