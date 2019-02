(Görüntülü) 'Eğitimde Onur Ödülü' Fahamettin Akıngüç'ün oldu

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,() - Bu yıl ikincisi düzenlenen ?Fark Yaratanlar? ödül töreninde ?Eğitimde Onur Ödülü?nün sahibi İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç oldu.

Öğrencilerin yaptığı anket sonucunda ödüle lâyık görülen edebiyat, sinema, sanat, müzik, plastik sanatlar, sivil toplum örgütleri, sosyal bilimler, medya, spor ve eğitim alanlarında yaptıkları çalışmalarla ödüle değer görülen 50?ye yakın isim, MEF Okulları Ulus Kampüsü'nde gerçekleşen törenle ödüllerini aldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç de Eğitim Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Akıngüç, "2018 yılının fark yaratanları ödül töreninin mektubunu bana ilk ilettiklerinde heyecan duydum. Yaşamımda, yaklaşık 15 yıllık bir mühendislik molasını saymazsam, öğrenci, öğretmen, müdür, yönetici ve hatta veli sıfatıyla neredeyse her anımın eğitimle iç içe, dolu dolu geçtiğini söyleyebilirim. Yaşamdaki en önemli eylem nedir sorusuna verilecek cevabım şudur: Biri nefes almak, ikincisi farkında olmak. Üçüncüsü ise fark yaratmak için çabalamak derim. Yaşamdaki her girişimin, her eylemin biraz detaylı düşündüğünüzde bir farkındalığın ürünü olduğunu görürsünüz" dedi.

"EMEĞİMİ FARK ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Dinlediğiniz müziğin, sevdiğiniz kitabın, başlattığınız bir konuşmanın. Her şey, farkına varmakla, farkında olmakla başlar" diyerek sözlerine devam eden Akıngüç şunları söyledi:

"Bu nedenle ödül töreninin ismini çok anlamlı buldum. Bu törene davet edilmiş olmanın benim için bir diğer anlamı da şu: 2018?in fark yaratanlarını öğrenciler seçmiş. Ne mutlu bana... Gençler tarafından farkedilmek çok anlamlı. Bu nedenle burada bulunmayı çok istedim, hepinize farkındalığınız için teşekkür ederim. Bir eğitim sevdalısı olarak tanımladığınız şahsımın Atatürk ilkelerine bağlılığı, eğitime ve kültüre adanmışlığımı ödülünüzün gerekçesi olarak tanımlamışsınız. Emeğimi fark ettiğiniz için teşekkür ederim."

GENÇLERE SESLENDİ: FARKINDALIĞINIZ REHBERİNİZ OLSUN

Açıklamasının sonunda genç nesillere seslenen Akıngüç, "Sevgili gençler, dilerim bugün farkındalığınız size yaşam boyu rehber olsun. İlerde sizler de bugün benim yaşadığım coşkuyu yaşayın. Yaşama sıkı sarılın ve çok sıkı çalışın" diye konuştu.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Adem Barış, AHBAP Derneği, Ahmet Ümit, Ali Nesin, Ampute Milli Takımı, Ara Güler (Onur Ödülü), Aras Bulut İynemli, Arda Türkmen, Ayla Algan, Ayşegül Pehlivanlar, Azra Kohen, Barış Özcan, Beytullah Eroğlu, Can Yaman, Candan Erçetin, Cem Seymen, Cüneyt Çakır, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Damla Sönmez, Dilhan Şeşen, Ercan Kesal, Erol Bilecik, Ezgi Mola, FahamettinAkıngüç (Egitim Onur Ödülü), Fatih Portakal, Genco Erkal, Güven İslamoğlu, Hakan Günday, Haluk Levent, Hasan Ali Toptaş, İlber Ortaylı, İskender Doğan, İsmail Küçükkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Leman Sam, Masis Aram Gözbek, Mete Gazoz, Mustafa Denizli, Müjdat Gezen, Ömer Madra, Sema Kaygusuz, Sena Şener, Serenay Sarıkaya, Sümeyye Boyacı, Tan Sağtürk, Tarık Akan (Onur Ödülü), Tuluyhan Uğurlu, Tutya Yılmaz, Türkan Saylan (Onur Ödülü), Ufuk Sarıca, Uğur Dündar, Yılmaz Büyükerşen, Yılmaz Özdil, Yiğit Yazıcı, ZeljkoObradoviç, Zülfü Livaneli.