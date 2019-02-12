(Görüntülü) Edremit Körfezi’nde lodos etkili oldu

BALIKESİR’in Edremit Körfezi'nde lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar oluştu. Edremit Körfezi'nde bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Oluşan dev dalgalar rıhtımı sular altında bıraktı. Deniz suyu işyerlerine kadar geldi. Vatandaşlar, dalgalar nedeniyle Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde yürüyemedi. FOTOĞRAFLI

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