(Görüntülü) Edirne'de 1 kedi ve 8 köpek fare zehiriyle telef oldu

Edirne'de boş bir arazide telef olmuş bir kedi ve 8 köpek bulundu. Edirne Belediyesi veterinerleri tarafından ilk incelemede hayvanların tavuk etine sürülmüş fare zehri ile zehirlendikleri ortaya çıktı. Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Bu davranışı bir insana yakıştıramıyorum, belediye olarak sonuna kadar olayın takipçisi olacağız dedi.

Edirne İstasyon Mahallesi'nde boş bir arazide telef olmuş köpekler olduğunu gören vatandaşlar Edirne Belediyesi Kedi ve Köpek Bakımevi'ne ihbarda bulundu. Mahalleye giden veteriner hekimler, boş arazide telef olmuş 7 köpek ile biri yavru 3 köpek daha buldu. Üç köpek, veteriner hekimlerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaşama döndürüldü. Ölü bulunan köpekler ise incelenmek üzere Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Bu sabahta aynı bölgede 1 kedi ve 1 köpeğin daha ölüsü bulundu. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk incelemede hayvanların tavuk etine sürülmüş fare zehri ile zehirlendikleri ortaya çıktı.

Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi veteriner hekimi İsmail Tatlıgil, şuana kadar 8 köpeğin ve 1 kedinin fare zehiri ile zehirlendiğinin tespit edildiğini belirterek, Bize ihbar dün gece saat 22.00 sıralarında geldi ve biz de hemen gittik. İlk gittiğimizde can çekişen bir köpek vardı. Ağzından salyalar geliyordu. İki tane daha köpek vardı. Biri yavruydu. Etrafta tarlalarda ve yolda ölü hayvanlar olduğunu tespit ettik. Akşam 7 ölen köpek vardı, onları alıp barınağa getirdik. Ölmek üzere olan bir köpeği kurtardık. İki köpek zehirlenmeden çok etkilenmemiş görünüyor. Bu sabah aynı bölgeden 1 köpek ve bir kedi ölüsü daha getirildi. Şu anda elimizde maalesef 8 köpek ve kedi telef halde. Yaptığımız ilk nekroskopide hayvanların midesinde tavuk parçaları vardı. Bulunduğu alanda poşetlerle atılmış hayvanların midesinde henüz sindirilmeden etkisini göstermiş ve hayvanlar ölmüş. Orman Müdürlüğü ve polise haber verdik. Ölü hayvanlar üzerinde yapılan ilk mikroskopik hem de nekroskopi incelemeler sonucunda şüphemiz büyük oranda tavuk etine üzerine sürülmüş fare zehiri sonucu hayvanlarımız telef olmuş şeklinde konuştu.

'İNSANLIK DIŞI OLAY'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da belediye olarak savcılığa konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Tanrıkulu, Biz Edirne Belediyesi olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve suçlu yada suçlular bulunana kadar tüm imkanlarımızı kullanacağız. Çok üzgünüm ve çok kızgınım. Böylesi bir katliamı insana yakıştıramıyorum, insanlık dışı olarak nitelendiriyorum dedi.

Ölü bulunan kedi ve köpeklerin Edirne Belediyesi Kedi ve köpek Barınmaevi'nde incelemeleri sürüyor. Savcılık şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.