(Görüntülü) Düzce kuzu diye biliniyor Türkiye'ye yayılıyor

HABER-KAMERA Tezcan SOLMAZDÜZCE, ()Tezcan SOLMAZDÜZCE, () ? DÜZCE?de orman köylüleri tarafından toplanarak satışa sunulan ve Düzce Kuzusu olarak anılmaya başlayan kestanenin ünü Türkiye?ye yayıldı. Türkiye?nin dört bir yanından Düzce?ye gelen ve kestane işi yapan esnaflar, sıkı pazarlıklar sonucu kestaneleri alıyorlar. Düzce?nin Aziziye Mahallesi?nde kurulan kestane pazarının namı tüm Türkiye?ye dağıldı. Orman köylüleri tarafından toplanan ve Düzce Kuzusu olarak anılan Düzce kestanesini almak için Düzce?ye Türkiye?nin bir çok ilinden gelen vatandaşlar, fındığa rakip haline gelen Düzce kestanesinin ince zar özelliğine sahip olmasından dolayı Bursa ve İzmir?de yetişen kestanelerden daha çok tercih edildiğini ifade ettiler. Düzce?den Türkiye?ye Ekim ve Kasım ayları içerisinde ki kestane sezonunda 3 ile 4 bin ton arasında kestane satışı yapılıyor. Kestane pazara gece 00.00?dan itibaren kurulmaya başlıyor ve 10.00?a kadar alıcılar pazardan ürün alıyorlar. 'SEZONDA 3-4 BİN TON KESTANE SATILIYOR' Düzce kestanesinin Türkiye pazarına açılmasını sağlayan Hüseyin Tunçer ?Düzce kestanesinin aroması diğer kestanelere göre daha farklı. Daha tatlı, lezzetli, tercih edilen bir kestane. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi?nin çok tercih ettiği kestane. Şuanda da kestane almak için Düzce?ye gelen çok sayıda esnaf arkadaşımız var. Onlara yardımcı oluyoruz. Kamyonları yüklediler gidiyorlar. İlimiz için ciddi bir gelir. Ormanlarda kestaneler ziyan olup gidiyor. Ancak şimdi toplanıyor ve istihdama, gelire dönüşüyor. Düzce?nin tanıtımı içinde faydalı oldu. Sezonda Düzce?de 3 ile 4 bin ton arasında kestane satılıyor. Rekoltemiz gayet iyi ancak bu doğal bir durum. Bazen olmayabiliyor. Bu yıl geçen yıla göre bir tık daha az. Neredeyse yarısına düştü. Fiyatlar da gayet güzel. Bugün kestane 8 lira ile 17 lira arasında satılıyor. Kabuğuna, kalibresine göre minimum 8 maksimum ise 17 liraya kadar değişiyor. dedi. 'TÜRKİYE'NİN KESTANE BORSASINA DÖNÜŞTÜ' Kestane pazarını gezen ve kestane üreticilerinden de 30 kilogram kestane alan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, ?Burada Pazartesi ve Perşembe günleri Pazar kuruluyor. Bizde pazarcı esnafımızın sorunlarını dinlemek için geldik. Burada doğal bir Pazar oluşmuş. Türkiye?de de çok önemli bir noktaya gelmiş. Düzce, Türkiye?nin kestane borsası haline gelmiş. Kestanemizde çok kaliteli. Buraya bakıyoruz, Adıyaman?dan, Samsun?dan, Ordu?dan, Erzurum?dan çeşitli illerden kestane almaya gelenler var. Bizim ilçelerimizden kestane buraya geliyor ve buluşup Pazarlık yapıyorlar. Ortalama her Pazar kurulduğunda 150 ile 200 ton arasında kestane satıldığına göre ciddi bir Pazar. Herkes Düzce?nin kestanesini tercih ediyor. Bizim kestanemizin lezzeti çok güzel. Aynı zamanda kavrulduğunda kabuğundan çok kolay çıktığı için tercih ediliyor. Bursa daha çok şekerleme ile alakalı olduğu için bizimkisinin hemen kavrulup yenmesi daha güzel oluyor. dedi 'BU KESTANENİN ZARI YOK' Ankara'da kestane işi yapan Halit Tüfekçioğlu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur pazarı burada kuruluyor. Düzce kestanesi kuzu kestane. Bursa kestanesi farklı. Bu ufak kestane ancak lezzetli oluyor. Bu kestanenin zarı yok. Bursa kestanesinde zar olur, bunda olmaz. Ben Ankara'dan geliyorum. Kestane işi yapıyoruzö dedi. Fikret Keten ise Ordu'dan Düzce'ye geldiğini ifade ederek Ordu'dan geliyoruz. Ordu'da sebze ve meyve işleri uğraşıyoruz. Buranın kestanesini tercih etmemizin sebebi kuzu kestane olması. Bizim Doğru Karadeniz bölgesinin en tercih ettiği kestane türü budur. Kestane, Bursa, Kütahya ve İzmir tarafında da var ama Doğru Karadeniz halkı bu kestaneyi daha çok sever. Bu kestane şekerli olur. Halk bu kestaneyi daha çok tutar. Burası Doğu Karadeniz'in en büyük pazarı ve kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından alıcı gelirö ifadelerini kullandı.