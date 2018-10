(Görüntülü) Düzce'de off road heyecanı

HABER-KAMERA Tezcan SOLMAZDÜZCE, ()Düzce Safari Off Road Kulübü (DÜSOF) tarafından bu yıl 14'ncüsü düzenlenen off road yarışları Kaynaşlı Yörükler Yaylası'nda yapıldı. Yarışa katılanlar zorlu parkurda çamurun içinden çıkmaya çalıştı. DÜSOF tarafından bu yıl 14'ncüsü düzenlenen off road yarışları Yörükler Yaylası'nda yapıldı. Off road yarışları bu yıl geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Duster Off Road ekibinden Atilla Uz anısına düzenlendi. Yarışmacılar hazırlanan zorlu parkurda mücadele verdi. Bazı araçlar çamurlardan geçmeyi başarırken, bazı araçlar ise çamura saplanarak kurtarıldı. DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak yaptığı açıklamada, Bu defa iki parkur yaptık. İlk parkur çok zorlu bir parkur. İkinci parkur ise daha hıza dayalı bir parkurdur. 19 aracımız yarışıyor. Parkuru sağlam tamamlayan ve en iyi zamanda tamamlayan yarışı kazanacak. Biz bu yarışı bundan 1 hafta önce hayatını kaybeden Duster Türkiye Offroad ekibinden Atilla Uz anısına yaptık dedi. Yarışçılardan Sinan Doğan ise parkurun oldukça heyecanlı olduğunu ifade ederek, Parkur çok zorlu bir parkur. Ama çok heyecanlı ve zevkli. Amacımız favori olmak değil bir şov sunmaktı. Umarım başarmışızdır diye konuştu. Yarışmada Sakarya Off Road kulübünden Sinan Doğan parkuru en kısa sürede tamamlayarak birinci oldu.