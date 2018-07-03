(Görüntülü) DÜZCE ÇAYDANLIKTAKİ KAYNAR SUYU ELTİSİNİN ÜZERİNE DÖKTÜ, KAYNANASINI YARALADI

(Görüntülü) DÜZCE ÇAYDANLIKTAKİ KAYNAR SUYU ELTİSİNİN ÜZERİNE DÖKTÜ, KAYNANASINI YARALADI

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