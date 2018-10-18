(Görüntülü) Düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-ÜNLÜ şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde banyoda düşerek yaralandı. Göğüs boşluğunda kan biriken Erbil, kaldırıldığı Maslak'taki özel hastanede ameliyat edildi. Ünlü şovmenin kaburgasında kırıklar olduğu belirtildi.



Hastanede müşahede altında tutulan Mehmet Ali Erbil'in yanında, ağabeyi Mustafa Erbil ile kızları Sezin ile Yasmin'in olduğu öğrenildi.