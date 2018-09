(Görüntülü) Duran: Yerli ve milli oyunlarda biraz daha sayımızı arttıralım istiyoruz

Erhan TEKTEN - Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL,() "3 Ekim 2018" tarihinde perdelerini açacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları 2018-2019 tiyatro sezonuna ait repertuarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde gerçekleştirilen toplantıda açıkladı. Şehir Tiyatroları, bu sezon 17 yetişkin ve 6 çocuk oyununu repertuarına kattı. Şehir Tiyatroları oyuncularının da katıldığı toplantıda konuşan İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran üç salonun daha şehir tiyatrolarına katıldığını söyledi. Geçen sene yaklaşık 600 bin olan izleyici sayısının, bu sezon 1 milyona çıkartılmasının hedeflendiği belirten Duran "Bu sene İstanbul içi turneler düşünüyoruz. Bu turnelerle de birlikte ulaşamadığımız nokta kalmasın istiyoruz. Bu sezon özellikle yerli ve milli oyunlarda biraz daha sayımızı arttıralım istiyoruz. Bu konuda İstanbul'daki ve Türkiye'deki iddialı senaristlerimizden de talebimiz var. Yeni senaryoları değerlendirip sahnelemeye hazırız diyoruz" dedi. BU SENEKİ BÜTÜN OYUNLAR TORON KARACAOĞLU İÇİN Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Süha Uygur ise "Yeni sezon için "2018-2019 tiyatro sezonumuzun bu seneki adını kısa bir süre önce kaybettiğimiz ustamız, üstadımız Toron Karacaoğlu adına yapacağız. Bütün oyunlarımızı ve alkışlarımızı da onun adına alacağız." dedi. İLAVE OYUNLAR DA OLACAK Uygur, "Şu an size söyleyeceğimiz oyunların dışında sezon içerisinde ilave oyunlarımız olacaktır. Demin başkanımızın da dediği gibi üzerinde çalıştığımız, henüz netleştirmediğimiz birkaç projemiz var. Onlar da sezon içerisinde hayata geçecektir." diye konuştu. ZİHNİ GÖKTAY: "MAÇA GİTTİKLERİ KADAR TİYATROYA DA GELSİNLER" Yeni sezonda Cibali Karakolu oyunuyla karşımız çıkacak usta oyuncu Zihni Göktay yeni sezon için "Her yeni doğan çocuk Tanrının insanlardan umudunu kesmediğinin bir kanıtıdır. Çünkü her sabah güneş doğuyor, hayat yeniden başlıyor sağ olanlara. Biz de 105. sezonumuzu açtık. Sağlık, sıhhat, afiyet içinde daha nice sezonlara kavuşmamızı bütün arkadaşlarımla birlikte diliyorum. Ben 72 yaşında hala ayaktayım tiyatrosuz yapamıyorum, sağlığımı da ona borçluyum. Güzel oyunlarımız var, bekliyoruz. Maça gittikleri kadar tiyatroya da gelsin İstanbul halkı." dedi. 55 yıllık Şehir Tiyatrosu oyuncusu olan Selma Kutluğ bu sezon da karşımıza Hisse-i Şayia oyununda çıkıyor. Kutluğ "Çok başarılı bir sezon olacağına inanıyorum." diye konuştu. Toplantının ardından toplu bir şekilde fotoğraf çektiren sanatçı ve oyuncular daha sonra yeni sezonu pasta keserek başlattı.