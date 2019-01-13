(Görüntülü)  'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPINCA YAKALANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bakırköy'de gece saatlerinde trafik polislerinin uygulamasından kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre polisten kaçan sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araçtan inen sürücü yaya olarak kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olay Bakırköy'de gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataköy 9. Kısımda uygulama yapan trafik polisleri Kerim Çoşgun yönetimindeki 06 HB 9942 plakalı aracı durdurmak istedi. Bu sırada sürücü de kendisini durdurmak isteyen trafik polisinin koluna çarparak hızla kaçtı. Trafik polisi kolundan hafif bir şekilde yaralanırken, meslektaşları da kaçan sürücünün peşine düştü. Trafik polislerinden kaçan sürücü Güngören, Cevat Açıkalın Caddes'inde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrası sürücü yanındaki arkadaşını araçta bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen trafik polisleri de yaya olarak kaçan sürücüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Elleri kelepçelenen sürücü trafik polislerince yapılan kontrolde 0,75 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza yapan araç da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.