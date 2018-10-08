(Görüntülü)Dünya Hayvanları Koruma Günü Kağıthane'de kutlandı

KAĞITHANE Belediyesi Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla özel bir program düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin sonunda katılanlara mama ve su kabı hediye edildi. Kağıthane?de 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Gününe özel ve gençlere yönelik bir program düzenlendi. Hasbahçe Mesire alanında gerçekleşen etkinlikte çocuklar sokak hayvanlarına yönelik duygu ve düşüncelerini yazdıkları mektubu sahnede katılımcılarla paylaştı. Ardından hayvanları korumayla alakalı bir skeç gösterisi sahnelendi. Hayvan ambulansı ve giydirmeli besleme aracının da hazır bulunduğu etkinlikte barınakta sahiplenmeyi bekleyen hayvanlar da alana getirildi. Programa katılan yaklaşık 50 kişilik bir grup ellerinde 'onlar bize emanet' yazılı dövizlerle kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç?ın yanı sıra Hayvansever Meclisi üyeleri, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı. ?TÜM SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ? Her zaman sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirten Fazlı Kılıç, "Hayvanseverler Meclisi üyelerimizle, gönüllülerimizle birlikte Kağıthane?deki tüm sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tüm Kağıthanelilerin, hem belediyemizin çalışmalarına hem de hayvanseverlerin çalışmalarına destek olmalarını bekliyoruz. Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Yetişemediğimiz durumlarda Kağıthane sakinlerinden destek bekliyoruz" dedi. (FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ) (GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI) Görüntü Dökümü: Hayvanlardan detay Alandan detay Çocukların mektup okumaları Skeç gösterisi detay Başkan röp

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