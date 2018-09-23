(Görüntülü) Düğünden vazgeçip, motosikletle dünyayı gezdiler

İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden tanışıp, arkadaşlıkları aşka dönüşen, bunu da evlilikle taçlandırmak isteyen motosiklet tutkunu Tuğçe Akbayar (26) ile Fatih Aktunkaynak (37), düğün için hesapladıkları bütçeyle, 'başkalarını eğlendireceğimize kendimiz eğlenelim' diyerek dünya turuna çıktı. 125 cc'lik iki motosikletle 25 ayda 48 ülke gezen çift, 107 bin kilometre yol yaparak Türkiye'ye döndü. İstanbul'da ikisi de motosiklet tutkunu olan pilates eğitmeni Tuğçe Akbayar (26) ile sistem mühendisi Fatih Aktunkaynak (37), sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaş oldu. Beraber motosiklet turlarına çıkan Akbayar ile Altunkaynak, bir süre sonra evlilik kararı aldı. Düğün için bütçe planlaması yapmaya başlayan çift, yüksek bir maliyet tablosuyla karşılaşınca, bu parayı düğün yapmak yerine farklı bir şekilde değerlendirmek istedi. Çift, motosikletle dünya turuna çıkmaya karar verdi. İşlerinden ayrılan çift, 25 ayda 48 ülke gezdi, 107 bin kilometre yol yaparak Türkiye'ye döndü. Yola çıkma kararını nasıl aldıklarını anlatan Fatih Altunkaynak, "Tuğçe ile evlenme kararı vermiştik. Tabi bunun için yüklü bir paraya ihtiyacımız vardı. Bu parayla 'düğün yapıp başkalarını eğlendireceğimize dünya turuna çıkıp kendimiz eğlenelim' dedik. İkimiz de maaşlı çalıştığımız işlerden ayrılıp yola çıkmayı, dönünce de kendi işimizi kurup hayatımıza devam etmeyi planladık" dedi. KURYE MOTORUYLA 107 BİN KİLOMETRE Yolculuk bütçesi oluşturabilmek için kendi motosikletlerini satıp iki küçük motosiklet aldıklarını söyleyen Altunkaynak, "Aslında uzun yola pek de uygun olmayan, kurye arkadaşlarımızın kullandığı 125 cc'lik iki motosikletlerle yola çıktık, çünkü çok paramız yoktu. Büyük motosikletlerimizi sattık aradaki farkı tur bütçemize ekledik. Yolculuk planı yaparken Avrupa'dan başlayıp Güney Amerika'ya, oradan da Rusya'ya gidip ülkemize döneceğimiz bir rota çizdik. Avrupa'dan başlamamızın sebebi, bir aksilikle karşılaşırsak geri dönmemizin kolay olmasıydı. Mesela Avrupa'da güvenliği düşünmedik, ama Güney Amerika'da bu da bizim için bir kriter oldu. Yolculuk esnasında rotayı değiştirip Rusya yerine Kuzey Amerika'ya gittik oradan da Güney Asya'ya geçiş yaptık" dedi. 'İSPANYA'DA YAŞAMAK İSTERDİK' Yolculukları boyunca yüzlerce farklı şehir ve kültür gördüklerini söyleyen Tuğçe Akbayar ise, "En çok sevdiğimiz ve yaşamayı istediğimiz ülke İspanya oldu. Bunun dışında da Şili'yi ve Kanada'yı çok beğendik. El Salvador'da oranın yerlisi bir ailenin yanında kaldık. Bir market alışverişine gitmiştik, düşük bütçeyle gezdiğimiz için alışveriş yaparken ince hesaplar yapıyorduk. Bu durum, ailenin de dikkatini çekmiş ve bizden sonra markete gidip fiyatına bakıp da rafa geri bıraktığımız her şeyi alıp bize hediye ettiler. Dünyanın bir ucunda aynı dili konuşmadan, aynı görüşlere sahip olmadan bu şekilde bağlar kurmak inanılmaz bir duyguydu" şeklinde konuştu. Kadın bir motosikletçi görmenin insanların çok hoşuna gittiğini söyleyen Akbayar, "Çok güzel tepkiler alıyorum. Özellikle konaklamak için misafir olduğumuz yerlerde çift olarak yola çıkmış olmamız, onlara güven duygusu verdi. Kadın motosikletçi olarak sadece Pakistan'da birkaç sorunla karşılaştım. Bunun dışında hiçbir yerde başımıza olumsuz hiçbir şey gelmedi" dedi. 'ELBET BİR GÜN EVLENECEĞİZ' Dünya turunun ardından ülkeye dönüp pek çok yerde turda yaşadıklarını anlattıkları sunumlar yapan çift, hala evlilik planlarının geçerli olduğunu söyledi. Altunkaynak, "Elbet bir gün evleneceğiz, ama bu şu an için bir öncelik değil. Bizim açımızdan yaşantımızı kısıtlayan bir durum yok. Düzenimiz oturduktan sonra eşimizi, dostumuzu bir arada göreceğimiz güzel bir nikah töreni yapmak istiyoruz" diye konuştu. FOTOĞRAFLI

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