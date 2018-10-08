(Görüntülü) Drone ile ormana tohum ekiyorlar

HABER KAMERA Adem GÜNGÖR ARTVİN ()TÜRKİYE'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan 7 arkadaş bir araya gelip ekip oluşturdu, bireysel çevre bilincini geliştirmeye yönelik teknolojiler üretmek için çalışma başlattı. Ekip, droneye ilave ettikleri özel bir sistem sayesinde ormanlık alanlara havadan ağaç tohumları ekimi yapabilen 'Ecodrone' adını verdikleri cihaz geliştirdi. 10 dakikada bin 500 adet tohumu ormana bırakabilen ve tek seferde 7 kilogram ağırlık kaldırabilen 'Ecodrone', 2 kilometrelik alanda havada tohum ekebiliyor. Ekip, geliştirdikleri cihazla ilk uygulamayı yapmak için Artvin'e geldi. Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışan ekip, Kafkasör ormanlarına toprak yüzeyde yetişebilen sedir ve kayın tohumu bıraktı. Türkiye?de farklı üniversitelerde öğrenim gören 7 üniversite öğrencisi bir araya gelerek özel tasarladıkları ve adına ?Eco drone? adını verdikleri insansız hava aracı sayesinde ormanlık alanlara havadan ağaç tohumu ekmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışan genç girişimciler droneye ilave ettikleri özel bir sistem sayesinde ormanlık alanlara havadan ağaç tohumları ekimi yapabilen sistem geliştirdi. Ekip cihazları sayesinde, 10 dakikada bin 500 adet tohumu ormana havadan bırakabiliyorlar. 7 kilogram ağırlık kaldırabilen ve 2 kilometrelik alanda ekim yapabilen ?Ecodrone? ile sedir, kayın tohumunun yanı sıra yaban hayvanları için meyve ağacı tohumu da ormana bırakılıyor. Ekip, geliştirdirdikleri sistemi ilk kez Artvin'de uyguladı. Dik ve engebeli arazi seçimi için Artvin'de yapılan ilk denemenin olumlu geçtiği de belirtildi. 'DRONE ILE TOHUM ATIYORUZ' Ekip üyesi Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrenicisi Mert Karslıoğlu, girişim fikrinin sosyal sorumluluk dersi sonrasında oraya çıktığını söyledi. Karslıoğlu, ?Girişim fikri 2?inci sınıfta aldığım bir sosyal sorumluluk dersi sonrasında çıktı. İnsanların günlük hayatları içerisinde uygulayabilecekleri tasarruf önerileri ve çevreci çözümlere yeterince ulaşamadıkları gözlemledik. Bu doğrultuda bu projeyi geliştirdik ve bu içerikleri ilginç kılabilmek adına da, 'Ecodrone' adında bir insansız hava aracı tasarladık. Orman Genel Müdürlüğü'nün saha çalışması yaptığı alanlarda kendi programladığımız drone ile tohum atıyoruz. Belki bir drone Türkiye?nin ağaçlandırma sorununu çözmeyebilir ancak, teknoloji geliştikçe bunlardan daha fazla üretim yapabilirsek Türkiye?nin ağaçlandırma faaliyetlerinde önemli rol oynayabiliriz dedi. AMAÇ ÇEVRE BİLİNCİ GELİŞİMİ Projeyi sürdürülebilir kılmak istediklerini kaydeden Karslıoğlu , ?Bu proje bireysel çevre bilincini geliştirmeye yönelik teknolojiler geliştiren sosyal girişimdir. Bu projeyi sürdürebilir kılmak istiyoruz. Bu proje ülkemizde ve dünyada çevre bilincinden sorumlu sayılmayı hedefleyen bir projedir. Türkiye?nin farklı üniversitelerinden 7 kişilik bir ekiple çalışıyoruzö ifadesinde bulundu. 10 DAKİKADA 1500 TOHUM EKİLİYOR Geliştirdikleri ?Ecodrone?nin havada 10 dakika içerisinde 1500 tohumu yere bırakabildiğini de anlatan Karslıoğlu, ?Biz bu çalışma ile minimum maliyetle maksimum verim almayı hedefledik. Tohum ekimi için öncelikli olarak toprak yüzeyine yakın yetişebilen tohum türleri olan sedir ve kayın tohumlarını tercih ediyoruz. Bunun yanında orman içlerine orman hayvanlarının meyvelerini yiyebileceği meyve ağacı tohumları da ekebiliyoruz. Bunların yanında tükenmekte olan türler ile alakalı da çalışmalarımız mevcut. ?Ecodrone? 10 dakika içerisinde yaklaşık 1500 tane tohum topunu toprak ile buluşturabiliyor. Biz bu uyguladığımız yöntem sayesinde tohum tutma oranını yükseltmiş durumdayızö diye konuştu. ?TEKNOLOJİ ÇEVRE ODAKLI DA GELİŞMELİ? Ekipte yer alan Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Barış Umut Gümrükçü ise, teknolojiyi çevre odaklı geliştirmenin önemli olduğuna işaret etti. Gümrükçü, ?Bizler bu doğada büyümüş ve doğayla, çevreyle iç içe, doğa dostu insanlarız. ?Bu doğaya, nasıl katkılar yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz? diye düşündük ve aklımıza böyle bir çalışma geldi. Biz, insanların günümüz gerçeklerinden uzaklaşsınlar gibi bir şey söylemiyoruz. Tüketim çağında olduğumuzun farkındayız. Teknolojilerin geliştiğini fakat biz bu teknolojik gelişmelerinin çevreye odaklı, çevreye barışık olarak geliştirilmesini gerektiğini düşünüyoruz. Bizlerin asıl amacı gelecek nesillere çevreci teknoloji çevreci mühendisliği aktarmak onlara bu yönde çalışmalar yapmayı teşvik etmek. Bu okullar gidip gelecek nesillere daha küçük çağdaki çocuklara teknolojilerin çevreye odaklı geliştirilmesi gerektiğiyle ilgili sunumlar yapmak çözümler sunmakö dedi. ?TOHUM EKİMİ İÇİN ÖZEL TASARLANDI? Geliştirilen ?Ecodrone? ile tohum ekimi sürecini de aktaran Gümrükçü, şöyle dedi ?Bu drone diğer dronlardan daha fazla yük kaldırıyor ve ekim faaliyetleri için özel olarak tasarlandı. Özel tasarlanan bölümüme daha önceden hazırlanan, kil mineral ve toz gübreyi karıştırıp içerisine tohumlar yerleştiriliyor. Daha sonra bunları belirli sıcaklıkta dolaplarda bekletip ekimlerden önce içerine su enjekte ederek ekim işlemi için hazır hale geliyor. Daha sonra cihaza programladığımız alanda hareketler yaprak ağaçlandırılması gerek yerlere tohum bırakıyorö