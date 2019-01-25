(Görüntülü) Drone ile damatlık tanıtımı

İzmir'de 13'üncüsü düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda bir erkek giyim firması, ürünleri arasındaki en gözde damatlığı fuar ziyaretçilerine drone kullanarak tanıttı.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, bir firmanın yaptığı uygulama dikkat çekti.

Fuarİzmir'deki fuara katılan onlarca markanın ürünleri, mankenlerin yer aldığı defileler ve etkinliklerle tanıtılırken, bir firma drone'dan yararlandı. Damatlık üzerine üretim yapan firma, en gözde ürününü drone ile havalandırarak Fuarİzmir'in içerisinde sergiledi. Drone'un damatlık taşıdığını gören ziyaretçiler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yaptıkları sunum ile ilgili konuşan firma yetkilisi Büşra Aydın, Fuarda standımızı ziyaret edemeyen ziyaretçilerimizde farkındalık yaratarak, drone ile bir sunum yapmak istedik. Yöneticimiz Sedat Aydın'ın desteği ile ürünlerimizi drone ile gezdirerek müşterilerimize daha kolay tanıttık dedi.