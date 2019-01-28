(Görüntülü) Down sendromlu Yusuf'un muhtarlık hayaline mahalleli desteği

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde mahallelinin sevgilisi olan down sendromlu Yusuf Erat (21), Dabanoğlu Mahallesi'ne muhtar olmak istediğini söyledi. Dabanoğlu ve Cevatpaşa mahallelerinin sakinleri de Yusuf'un sembolik adaylığın için afiş hazırlatıp, ona destek olacaklarını belirtti. Sürprizle çok sevinen Yusuf, ziyaretler yapmaya başladı.



Sur ilçesindeki Dabanoğlu Mahallesi'nde oturan down sendromlu Yusuf Erat, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı olmak istediğini söyleyince, mahalle sakinleri ona sürpriz yaptı. Dabanoğlu'nun yanı sıra Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayanlar, Yusuf'un sembolik adaylığını hazırladıkları afişlerle duyurdu. Sürprizle çok sevinen, çalışmalar için kollarını sıvayıp azalarını seçen Yusuf, esnaf ziyaretlerine de başladı. Gördüğü ilgiden memnun olan Yusuf, günün büyük bölümünde mahalle sakinleriyle sohbet ediyor.



'HER ZAMAN YUSUF'UN YANINDAYIZ'



Dabanoğlu Mahallesi'nde otopark işletmecisi Orhan Bildik, her zaman Yusuf Erat'ın yanında olduklarını dile getirerek, "Elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu afişi de sağ olsun mahalleli ile beraber yaptık. Onun da hoşuna gitti. Buradan geçip görenlerin de hoşuna gitti. Onun gibi insanlara duyarlı olsak, bakış açımızı değiştirsek çok daha iyi olur. Her türlü yardımcı olmamız lazım. Mahalleli olarak her zaman Yusuf'un yanındayız. O bizim mahalle muhtar adayımızdır" dedi.



'YUSUF'TAN DAHA İYİ BİR ADAY YOK'



Mahalle sakinlerinden Muhammed Babrak da Yusuf'tan daha iyi bir aday olmadığını ifade ederek, "Bir dahaki seçimlerde inşallah belediye başkanı da yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



Yusuf'un sembolik adaylığına destek için mahallenin birçok yerine afiş astıklarını anlatan İsmail Beyoba, gencin gördüğü ilgiden memnun kaldığını söyledi.





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