(Görüntülü) Down sendromlu Aynur, temsili öğretmen oldu

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), ()- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde en büyük hayali öğretmen olmak olan down sendromlu Aynur Dönmez (30), ‘Engelleri aşalım’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında lisede, öğrencilere temsili ders anlattı.



​Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin ‘Engelleri aşalım’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında okuldan mezun olan bir grup üniversite öğrencisi, önceden tanıdıkları ve kendilerine en büyük hayalinin Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak olduğunu söyleyen down sendromlu Aynur Dönmez’i okula davet etti. Okul Müdürü Ercan Özcan ile öğretmenlerden Gülgün Ertekin ve Zeki Çelik, bir sınıfta temsili ders düzenlenmesini kararlaştırdı. Elinde ders notlarıyla sınıfa giren Aynur’ öğretmeni öğrencileri, ayağa kalkarak selamladı. Dönmez, sınıf başkanını yanına çağırarak yoklama yapmasını istedi. Derse geç gelen ve kendisinden özür dileyen öğrenciye yerine geçmesini söyledi. Tahtaya kaldırdığı öğrencilere sorular sordu, resimler çizdirdi. Tahtaya harfler ve rakamlar yazan Aynur öğretmen, 40 dakika süren dersin sonunda ‘Sevemedim kara gözlüm’ ve ‘Beni kardeşime götürün’ şarkılarını seslendirdi. Öğrencilerden alkış alan Aynur Dönmez, büyük sevinç yaşadı.



Öğretmen Gülgün Ertekin, "Engelleri aşalım projesi gerçekleştirmeye karar verdik. Bu projemiz ile engelleri aşacağız inşallah hep beraber. Birçok insanın hayallerine ulaşabilme şansı olabilecek. Biz ilkini yapıyoruz, devamını inşallah başkaları getirir’’ dedi.



