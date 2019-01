(Görüntülü) Donan nehirdeki köpeği kurtaran itfaiyeci: Bir can kurtarıyorsak ne mutlu bize

SİVAS'ta buz tutan Kızılırmak'ta mahsur kalan Rottweiler cinsi köpeği kurtaran itfaiye eri Mehmet Toy, "İnsan olsun, hayvan olsun bir can kurtarabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. Köpek, tedavisinin ardından sahibine teslim edildi. Sivas'ta uzun süredir sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak buz tuttu. Önceki gün, buzlu alandan geçmek isteyen köpek, buzun kırılmasıyla mahsur kaldı. Bir kısmı suya gömülen köpeği fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipte, 13 yıldır itfaiye eri olan Mehmet Toy (41) beline bağladığı iple ırmağa girdi ve buzları kırarak köpeğin yanına ulaştı. Toy'un beline bağladığı kurtarma halatıyla köpek, kıyıya çıkarıldı. Köpeğin yanına gittiğinde çok üşüdüğünü ve kendisine hiç tepki vermediğini ifade eden Toy "İnsan olsun, hayvan olsun, bir can kurtarabiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Olay yerine gittiğimizde köpek ırmağın tam ortasında suya batmış halde bekliyordu. Enver arkadaşım belime kurtarma ipi bağladı. Ben de elime köpek kurtarma aparatı ile Kızılırmak'ın içine girdim. Yalnız girdiğim yerde buzlar inceydi, kırarak ilerledim. Dikkatli bir şekilde köpeğin yanına yaklaştım. Yaklaştığımda hayvan çok kötü bir durumdaydı. Şok geçirmişti, arka ayakları tutmuyordu. Soğuktan çok üşümüştü ve bana hiçbir tepki vermedi. Kurtarma aparatı ile beraber hayvanı gömülü olduğu yerden çıkararak beline de kurtarma halatını bağlayarak karaya sağ salim çıkardık" dedi. Kıyıda bekleyen ve köpeği kucağına alarak araca bindiren Enver Gürdaş (39) ise, "Olay yerine gittiğimizde köpeğin suyun içinde olduğunu, ön ayaklarının dışarıda, arka ayaklarının buzlu suyun içinde olduğunu gördük. Hayvan donmak üzereydi. Bir an önce müdahale etmemiz gerekiyordu. Tedbirli bir şekilde hayvanı olduğu yerden çıkardık. Hayvanı çıkardıktan sonra ekip arabasına alarak veterinere bıraktık. İnsanın, insan olduğunu unuttuğu bir zamandayız. Böyle bir zamanda, böyle bir soğukta insanların yüreğini az da olsa ısıtabildiysek ne mutlu bize diyorum" diye konuştu. Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen köpeğin burada ilk tedavisi yapıldı. Köpeğin durumu hakkında bilgi veren Sivas Belediyesi Veteriner Hekimi Şahin Alıcı, "Köpeğin dün itibari ile tedavisine başlandı. Geldiğinde vücut ısısı düşüktü, biz gerekli uygulamaları yaptık. Şu an hayvanımızın sağlık durumu iyi. Geldiğinde vücut ısısı çok düşüktü, soğuktan dolayı vücudu etkilenmişti. Şu an normal vücut fonksiyonları yerinde. Rottweiler cinsi bir köpek, erkek, orta yaş üzerinde bir köpek" diye konuştu. Tedavileri tamamlanan köpek, ismi açıklanmayan sahibine teslim edildi. Köpeğin, bulunduğu yerden kaçıp nehre düştüğü sanılıyor.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×