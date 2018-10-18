(Görüntülü) Domates üzerindeki minik bitki heyecan yarattı

Fatih Yılmaz-Halil İbrahim YEL TOKAT, () - TOKAT'ta bir fabrikada müdürlük yapan Ahmet Olgunay'ın pazardan satın aldığı domatesin üzerindeki minik bitki heyecan yarattı. Bitkinin 3 bin yılda bir açan 'Udumbara çiçeği' olduğu sanıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, domatesin üzerinde bulunan nesnenin 'Chrysoperla carnea' adı verilen faydalı bir böceğin yumurtası olduğunu açıkladı. Kent merkezinde bulunan bir tekstil fabrikasında müdür olarak görev yapan 3 çocuk babası Ahmet Olgunay, bir süre önce alışveriş için semtte kurulan pazara gitti. Burada bir miktar domates satın aldı. Olgunay, aldığı domatesleri buzdolabına yerleştirirken birinin üzerinde minik bir çiçek fark etti. Meraklanarak internet üzerinden araştırma yapan Olgunay, çiçeğin 3 bin yılda bir açtığı iddia edilen ve 'Udumbara çiçeği'ne benzediğini saptadı. Olgunay, 'Udumbara çiçeği' olduğu düşünülen organizmayı koruma altına aldı. Daha öncede bahçelerinde ekili bir soğanın üzerinde aynı çiçeği gördüklerini ifade eden Ahmet Olgunay, Biz 6-7 yıl önce buna benzer bir olay daha başımıza gelmişti. Bahçemizde yetiştirmiş olduğumuz bir soğan üzerinde bunu fark ettik. Kendimiz resimledik. Fakat işin içeriğini bilmiyorduk. İnternetten araştırdık. Çok kıymetli ve değerli bir şey olduğu söylendi. Bu bizim başımıza ikinci kez geldi. Satın aldığımız bir domateste bunu fark ettik. Bunun 'Udumbara çiçeği' olduğunu düşündük. 3 bin yılda gelen ve nadiren oluşan bir çiçek olduğu, bu görüldüğünde dünyaya bir kurtarıcı geleceği, sükunet ve cennet gibi bir yaşam olacağı yönündeki bilgiler nedeni ile sakladık dedi. BÖCEK YUMURTASI ÇIKTI Olgunay'ın iddiası üzerine bitkiyi inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, domatesin üzerindeki şeyin 'Udumbara çiçeği' olmadığını söyledi. Şahin, Bu domatesin üzerindeki Latince ismi 'Chrysoperla carnea' kanatlı bir böcektir. Sebze ve meyve bahçelerinde bulunan yaprak biti, kırmızı örümcek, beyaz sinek gibi zararlı böcekler ile beslenen faydalı bir böcektir. Bu dometisin üzerindeki böcek zararlı değil, faydalı bir böcektir. Bu Udumbara çiçeği değildir. Bu böceğin yumurtasıdır ifadelerini kullandı. UDUMBARA ÇİÇEĞİ Udumbara çiçeği ağaçların dalların parazit olarak yetişen bir çiçektir. Youlan Paulo ismiyle de bilinen bu çiçek çapı 7 mm gövdesi 1 mm olan çok küçük bir çiçektir. Üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle görülmesi oldukça zordur. Udumbara çiçeğinin üç bin yılda bir açtığı ve çok nadir görüldüğü inancı üzerine bu çiçek ile ilgili bir inanç gelişmiştir. Budistlerin inandığı efsaneye göre mucize bir çiçektir. Udumbara Hint dilinin en eski hali olan Sanskritçede 'cennetten gelen hayır çiçeği' anlamına gelmektedir. Budist inancına göre nadir görülen bu çiçek görüldüğünde nadir bir olayın gerçekleşeceğine inanılmaktadır. Bu inanca göre Udumbara çiçeği ortaya çıktığında bir kralın doğacağına inanılır. Dünyaya barışı, mutluluğu ve güzellikleri getirecek bu kral ile insanlığa huzurun geleceği söylenir. İnsanların cennetten geldiğine inandıkları bu nadir görülen çiçek görüldüğünde cennette gibi yaşayacakları Budist inancında yer almaktadır. Avatar çiçeği de denilen Udumbara'nın mucizeleri getireceği inancı Budistler için vazgeçilmezdir.