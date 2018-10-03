(Görüntülü)DOMATES ÜRETİCİSİNDE FABRİKA ÖNÜNDE EYLEM

İZMİR'in Torbalı ilçesinde verdikleri domatesin parasını alamadıklarını ileri süren bir grup domates üreticisi, aynı fabrika hastalık dolayısıyla ürünlerinin zarar görmesi nedeniyle taahhütlerini yerine getiremedikleri için kendilerine ödeme emri tebligatı gönderince, tesis önünde eylem yaptı. Gerginlik yaşanan eylem, fabrika yöneticilerinin tebligatları geri çekip, 5 Ekim Cuma günü üreticilerle bir görüşme daha yapacaklarını söylemesi üzerine sona erdi. İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir salça fabrikası ile sezon öncesinde sözleşme imzalayan domates üreticileri, mildiyö hastalığı nedeniyle yeterli verimi alamayınca, taahhüt ettikleri miktarda ürünü teslim edemedi. Fabrikaya istenenden daha az domates vermek zorunda kalan üreticiler, teslim ettikleri ürünün parasını alamadığı gibi, taahhüt ettikleri miktarın, yerine getiremedikleri kısmı ile ilgili de kendilerine gönderilen yüklü ödeme emirleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Evlere ulaşan tebligatlardan sonra ne yapacaklarını şaşıran üreticiler, bugün toplu halde fabrikaya gitti. Burada öncelikle alacaklarının verilmesini, ardından ise kendilerine gönderilen tebligatların geri çekilmesini isteyen 80 kadar üreticiye, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin de eşlik etti. Üreticilerinden Adil Demirtekin, Biz sezonda zaten büyük zararlar ettik. Hastalık yüzünden verim düştü. Fabrika ile yaptığımız sözleşmenin maddelerini elimizde olmayan sebeplerle yerine getiremedik. Bunun üzerine verdiğimiz ürünün parasını alamadık. Yetmezmiş gibi bir de hastalık nedeniyle veremediğimiz ürünün bedelinin bizden istenmesi işin tuzu biberi oldu diyerek, tepkisini dile getirdi. Bir fabrika yöneticisi ise, Verilen taahhüt yerine getirilmedi. Biz de mağduriyet yaşadık. Üstelik birçok çiftçi, sözleşme gereği ürününü bize vermek zorunda iken, fiyatların yüksekliğini fırsat bilip başkalarına da domates sattı diyerek üreticilerden dağılmalarını istedi, ancak başarılı olamadı. Zaman zaman üreticiler ile fabrika yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine tesislere jandarma çağırıldı. Fabrikanın yöneticilerinden Cem Okullu, gerginliğin büyümesi üzerine üreticilerle görüşüp, tebligatları geri çekeceğini ve 5 Ekim Cuma günü üreticilerle bir daha masaya oturacaklarını söyledi. Bunun üzerine ikna olan üreticiler, olaysız dağıldı.

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